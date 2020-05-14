Сбербанк продлевает срок действия карт для дальневосточников

14 Май 2020 2020-05-14T08:31:37+03:00

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Клиентам Сбербанка доступны операции по снятию наличных, пополнению карт и оплаты покупок с использованием чипа и ввода ПИН-кода. Также можно активировать перевыпущенную дебетовую карту в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Для того, чтобы активировать свою карту, нужно выбрать в меню Сбербанка Онлайн требующую активации карту, затем пункт «Активировать карту» и следовать дальнейшим инструкциям.

С 13 мая по картам, срок действия которых истек в период с марта 2020 по настоящее время, клиентам банка будут доступны следующие операции: снятие наличных в банкоматах Сбербанка, оплата покупок с использованием чипа и ввода ПИН-кода (при наличии технической возможности в торговой точке) и пополнение карт в банкоматах Сбербанка. Остальные операции по таким картам недоступны.

После активации перевыпущенной карты все операции по ней станут доступны, при этом карта с истекшим сроком действия работать не будет. Забрать новую карту в офисе банка клиент может позже - Сбербанк увеличил срок хранения карт до четырех месяцев с момента ее доставки в офис, чтобы у клиента было больше времени на получение пластика.

- Мы решили продлить срок действия карт для клиентов, кто не воспользовался сервисом digital-активации перевыпущенной карты. Для тех клиентов, кому непривычно пользоваться онлайн-сервисами, мы сохранили возможность использования карты без необходимости совершения дополнительных действий. Нам важно, чтобы всем категориям клиентов было максимально комфортно использовать карту без необходимости посещения офисов банка - прокомментировал Игорь Ковалев, управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка.