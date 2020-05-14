В апреле разводов в Хабаровском крае стало почти на 70 процентов меньше

14 Май 2020 2020-05-14T10:30:29+03:00

В апреле почти на 70 процентов меньше разводов в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

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В апреле почти на 70 процентов меньше оформили разводов в Хабаровском крае по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Таковы итоги ограничительных мер. Напомним, с начала режима самоизоляции приостановлена регистрация актов гражданского состояния. Тем не менее за последний месяц в регионе сыграли более 550 свадеб, расторгли брак 192 пары.

- Согласно рекомендациям Минюста РФ, браки и разводы регистрируют только в тех случаях, когда процедуру перенести невозможно. К слову, в апреле 2019 года больше всего свадеб было в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Среди муниципальных районов лидируют Хабаровский и Ванинский районы, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, регистрацию рождения и других актов гражданского состояния в отделах ЗАГС проводят строго по предварительной записи. За минувший месяц зарегистрировали чуть больше тысячи новорожденных. Заявления на регистрацию актов гражданского состояния от жителей края принимают через единый портал предоставления государственных услуг. Согласно рекомендациям Минюста РФ, ограничения продолжат действовать до 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU