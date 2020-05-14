14 Май 2020 2020-05-14T09:54:30+03:00

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Навигация Амурск- Вознесенское открылась в Хабаровском крае с 10 мая. Пассажирам уже предоставили график перевозок. Так, время отправления из села Вознесенское в 8:00, 12:00 и 16:00, а из Амурска - в 9:30, 13:30 и 17:30. Пассажиров будут перевозить на маломерном судне «Москва» КС-14-1 вплоть до 31 октября 2020 года.

- Стоимость перевозок составит для взрослого 230 рублей с человека и 115 рублей за ребенка, - рассказали в администрации Амурского района.

Отметим также, что в целях безопасности внутренние помещения судна обрабатывают дезинфицирующими средствами. Эту работу выполняют перед каждым рейсом. Также для пассажиров продолжает действовать масочный режим, людям настоятельно рекомендуют соблюдать социальную дистанцию по отношению друг к другу. Не забывайте про меры профилактики новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU