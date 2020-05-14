Тигр добавил в свой рацион конины в Хабаровском крае

14 Май 2020 2020-05-14T10:28:09+03:00

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В Хабаровском крае с 7 по 14 мая случилось две конфликтные ситуации с участием диких животных. Отметим, что с начала 2020 года оперативная группа по урегулированию таких происшествий 63 раза выезжала для проверки поступивших сигналов от населения. Из них подтвердились 24 факта.

- Среди последних эпизодов нападение тигра на жеребенка и визит медведя в вахтовый поселок. Первое происшествие случилось 10 мая на окраине села Нижняя Манома в Нанайском районе. Во время инцидента погибла лошадь, а тигр ушел на территорию нацпарка «Анюйский», - рассказали в краевом министерстве природных ресурсов.

На следующий день стало известно о заходе медведя в вахтовый поселок, расположенный в таежной местности на территории района имени Лазо. От встречи с косолапым, по счастью, никто не пострадал.

Жителям края напоминают о необходимости придерживаться правил поведения в местах обитания диких животных.

ИСТОЧНИК KP.RU