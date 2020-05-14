Впервые в заповеднике Хабаровского края нашли гнездо филина

14 Май 2020 2020-05-14T12:23:33+03:00

Птицы пытались отвести человека от него, но у них ничего не вышло

Изменить размер текста: A A

В заповеднике «Большехехцирский» в Хабаровском крае впервые обнаружили гнездо филина. Эти птицы давно живут в здешних лесах, крайне старательно пытаются не попадаться на глаза людям, зато напоминают о себе своеобразными криками. Вычислить гнездо смогли с помощью фотоловушки.

- Птенцы попали в объектив в мае 2019 года на вершине одного из отрогов хребта Большой Хехцир. Ученые предположили, что гнездо должно быть где-то рядом. В августе того же года нашли и «кормовые столики» хищной птицы с большим количеством скелетных останков мелких млекопитающих и погадками. Однако искать гнездо начали только в 2020 году, и нашли его с первой попытки, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Специалисты искали на земле, осматривали ближние деревья, склон, круто обрывающийся на реку Уссури. Сначала нашли филина, который явно не ожидал вторжения на свою территорию. Птица улетала, издавая странный крик - что-то между мяуканьем и кряканьем. Ей вторил другой собрат. Филины заманивали криком и потихоньку отлетали все дальше и дальше, уводя людей от гнезда. Однако маневр не удался, специалисты поняли, в чем секрет, и вернулись к поискам. В итоге гнездо нашли на дереве. Неподалеку сразу установили ловушку, сделали фото находки и отбыли восвояси, чтобы больше не беспокоить пернатых.

ИСТОЧНИК KP.RU