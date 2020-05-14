2020-05-14T12:22:26+03:00
Общество

Музыкальный пешеходный фонтан запустили на вечер в Хабаровске

Это был пробный пуск с целью проверить его функционирование
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Музыкальный пешеходный фонтан работал вечером в Хабаровске ФОТО: Дирекция спортивных сооружений Хабаровского краяМузыкальный пешеходный фонтан работал вечером в Хабаровске ФОТО: Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края
Изменить размер текста:

Музыкальный пешеходный фонтан работал вечером в Хабаровске на площади имени Ленина. Это был первый пробный пуск с целью проверить его функционирование. В целом проверка прошла успешно.

Музыкальный пешеходный фонтан запустили на вечер в Хабаровске.Источник: Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края

- Последствия паводка 2019 внесли серьезные коррективы в работу фонтана. Восстановительные и профилактические работы продолжались на объекте всю зиму. Кроме того, специалисты устраняли замечания и предписания Роспотребнадзора, - рассказали в дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.

Это был первый пробный пуск.Источник: Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края

Отметим также, что во время первого пуска были обнаружены мелкие недочеты. Их уже устранили. В полную меру фонтан заработает, когда в городе отменят ограничительные меры, а до тех пор объект будет находиться в режиме офлайн.

Жителей города убедительно просят набраться терпения, не нарушать режим самоизоляции и принимать меры профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24