14 Май 2020 2020-05-14T12:22:26+03:00

Это был пробный пуск с целью проверить его функционирование

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Музыкальный пешеходный фонтан работал вечером в Хабаровске на площади имени Ленина. Это был первый пробный пуск с целью проверить его функционирование. В целом проверка прошла успешно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/779005" frameborder="0"></iframe> Музыкальный пешеходный фонтан запустили на вечер в Хабаровске.Источник: Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края

- Последствия паводка 2019 внесли серьезные коррективы в работу фонтана. Восстановительные и профилактические работы продолжались на объекте всю зиму. Кроме того, специалисты устраняли замечания и предписания Роспотребнадзора, - рассказали в дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/779006" frameborder="0"></iframe> Это был первый пробный пуск.Источник: Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края

Отметим также, что во время первого пуска были обнаружены мелкие недочеты. Их уже устранили. В полную меру фонтан заработает, когда в городе отменят ограничительные меры, а до тех пор объект будет находиться в режиме офлайн.

Жителей города убедительно просят набраться терпения, не нарушать режим самоизоляции и принимать меры профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU