Музыкальный пешеходный фонтан запустили на вечер в Хабаровске
Музыкальный пешеходный фонтан работал вечером в Хабаровске на площади имени Ленина. Это был первый пробный пуск с целью проверить его функционирование. В целом проверка прошла успешно.
Музыкальный пешеходный фонтан запустили на вечер в Хабаровске.Источник: Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края
- Последствия паводка 2019 внесли серьезные коррективы в работу фонтана. Восстановительные и профилактические работы продолжались на объекте всю зиму. Кроме того, специалисты устраняли замечания и предписания Роспотребнадзора, - рассказали в дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.
Это был первый пробный пуск.Источник: Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края
Отметим также, что во время первого пуска были обнаружены мелкие недочеты. Их уже устранили. В полную меру фонтан заработает, когда в городе отменят ограничительные меры, а до тех пор объект будет находиться в режиме офлайн.
Жителей города убедительно просят набраться терпения, не нарушать режим самоизоляции и принимать меры профилактики.
ИСТОЧНИК KP.RU