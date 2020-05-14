14 Май 2020 2020-05-14T12:21:45+03:00

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 14 мая 2020 года: выздоровевших 451 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае 14 мая 2020 года - всего случаев заражения в регионе одна тысяча 74. Из них 451 человек выздоровел, выписался и отправился домой, семь скончались вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих болезней, остальные получают лечение.

- За сутки в регионе выявили 51 новый случай заражения. Это жители Хабаровска и Хабаровского района. Также за сутки выписали из медучреждений 30 человек, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Основная часть заболевших - это люди в возрасте от 18 до 65 лет, 10 пациентов старше 65 лет и семь детей в возрасте от трех до девяти лет. Среди новых пациентов около 50 процентов - это бессимптомные носители. У большинства болеющих, 65 процентов, заболевание протекает в легкой форме.

Жителей края убедительно просят соблюдать режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU