2020-05-15T04:26:44+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае 15 мая 2020 года: погода, паводки, радиационный фон

Небольшой подъем воды в Амуре прогнозируют у Хабаровска
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровском крае 15 мая 2020 года: погода, паводки, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае 15 мая 2020 года: погода, паводки, радиационный фонФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Опасных и неблагоприятных метеоявлений 15 мая не будет. В Хабаровске без существенных осадков, температура ночью от +8 до +10, днем от +21 до +23, ветер западный 7-12 м/с. На юге края местами кратковременные дожди, ночью столбик термометра будет в пределах +6 +11, днем на уровне от +21 до +26, ветер юго-восточный 7-12 м/с. В центральных районах местами дожди, температура ночью от 0 до +8, днем от +8 до +20, ветер восточный, северо-восточный 5-12 м/с. На севере края временами небольшие осадки, преимущественно в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском районах, местами сильные. Температура ночью от -4 до +6, днем от +1 до +15, ветер северный, северо-восточный 7-14 м/с, на побережье порывы 15-20 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае остается в пределах 7-21 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Гидрологи отмечают, что гребень снегодождевого паводка на Амуре проходит на территории ЕАО у села Ленинское. Уровни воды немного повышены ниже по течению до села Циммермановка, превышение на 2-11 см/сутки. В Приамурье на реках нет изменений в водном режиме, затоплены поймы рек Уссури, Подхоренок, Катэн на глубину 0,1-0,7 метра. На Амуре у Хабаровска температура воды 10 градусов, в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 5-10 сантиметров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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