2020-05-15T04:25:13+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровске на 15 мая 2020 года: отключения воды, пробки

Жителей города просят учитывать информацию по ремонтам на дорогах
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровске на 15 мая 2020 года: отключения воды, пробкиОбстановка в Хабаровске на 15 мая 2020 года: отключения воды, пробкиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровске сегодня, 15 мая, не зафиксировали отключений холодной воды. Горячая вода отсутствует в одной тысяче 553 жилых домах из-за гидравлических испытаний. В основном это здания, находящиеся в зоне обслуживания ТЭЦ-1. Также без горячего водоснабжения остались 38 детских садов, 37 учебных заведений, 33 медицинских учреждения - всего 108 социальных объектов. Подачу ресурса ограничили до 15 мая.

- На сегодняшний день в городе не работают 133 лифта. За минувшие сутки на городских улицах собрали и вывезли 110,6 кубометра мусора, зафиксировали 19 дорожных аварий, один пожар и восемь возгораний. Скорую помощь по номеру «03» горожане вызывали 720 раз, - рассказали в городской администрации.

Водителей и пешеходов убедительно просят принимать во внимание ремонтные работы на дорогах и заранее корректировать маршруты. Сегодня работы продолжаются на улицах Краснореченской, Карла Маркса, Нагорной, Знаменщикова, Узловой, Световой, Королева, Георгиевской, Южной, Бийской, Радищева, ДОС, Бойко-Павлова, а также на Владивостокском и Восточном шоссе, в переулках Светофорном и Зеленоборском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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