15 Май 2020 2020-05-15T04:23:43+03:00

С должника из Хабаровского края выбили больше полумиллиона рублей ФОТО: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

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Житель района имени Лазо в Хабаровском крае умудрился накопить долгов на сумму больше полумиллиона рублей. Такая цифра получилась, когда сложили все его неоплаченные алименты, штрафы и кредиты. Почему именно мужчина не хотел платить - пока остается загадкой. В решение проблемы включились судебные приставы.

- Должника предупредили о том, что в отношении него возбудили исполнительное производство. Ему настоятельно рекомендовали оплатить задолженность, но просьбы не возымели действия, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Тогда стали применять меры принудительного характера - наложили запрет на регистрационные действия в отношении машины должника. Однажды мужчина решил продать автомобиль, но не смог этого сделать из-за ограничений. Мужчине ничего не оставалось, как заплатить больше 500 тысяч рублей по долгам, что он и сделал. Больше претензий к нему приставы не имеют.

ИСТОЧНИК KP.RU