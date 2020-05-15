2020-05-15T04:23:02+03:00
Общество

Депутаты Хабаровского края обсудили меры поддержки семей с детьми

Парламентарии держат на контроле ситуацию с выплатами пособий и готовы при необходимости подключиться к решению возникающих проблем
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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Депутатский корпус вместе с исполнительной властью работает над смягчением последствий борьбы с распространением коронавирусаДепутатский корпус вместе с исполнительной властью работает над смягчением последствий борьбы с распространением коронавирусаФото: Законодательная дума Хабаровского края
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На рабочем совещании в Законодательной думе Хабаровского края обсуждали социально-культурные последствия борьбы с распространением коронавирусной инфекции и способы их смягчения. К обсуждению депутаты пригласили представителей краевых министерств.

- Нас волнует острота проявления проблем в той сфере, которую будут представлять наши коллеги исполнительной власти, что уже сделано и что нужно реализовать, в том числе с участием депутатского корпуса для улучшения сложившейся ситуации, - обозначила цель обсуждения председатель Законодательной думы Ирина Зикунова, отметив, что совещание проводится по предложению депутатов фракции КПРФ.

Уже ясно, что работа предстоит серьезная. Самоизоляция и приостановка деятельности многих предприятий сказались на экономике. Одними из первых под удар попали семьи с детьми. Поэтому президент на очередном совещании предложил установить прямые выплаты таким семьям.

Министр социальной защиты населения Светлана Петухова рассказала, что все указы президента выполняются, нормативная база для этого подготовлена, граждане старше 65 лет находятся на самоизоляции, на полный карантин закрыты стационарные учреждения социального обслуживания населения. Социальные пособия и дополнительные выплаты производятся.

- В беззаявительном порядке продлены до 1 октября 2020 года выплаты ранее назначенных мер социальной поддержки, требующие систематического подтверждения доходов - ежемесячные детские пособия и выплаты на первенца, субсидии по оплате услуг ЖКХ, компенсации по оплате ЖКУ малоимущим ветеранам боевых действий и инвалидам, региональной социальной доплаты к пенсии, - уточнила Светлана Петухова. - Осуществляется прием заявлений на единовременную адресную помощь гражданам, потерявшим работу и (или) доход вследствие ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции.

Не позднее 1 июня начнется прием документов на ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет в размере 7 590,5 рубля. В Хабаровском крае этой мерой поддержки воспользуются 13 тысяч малоимущих семей. Семьи, имеющие право на материнский капитал, получат по пять тысяч рублей. Такую же выплату получат и другие семьи с ребенком до трех лет, независимо от права на маткапитал. Выплату они будут получать за апрель, май и июнь.

Кроме того, все семьи с детьми в возрасте от трех до шестнадцати лет получат разово по десять тысяч рублей. Заявление на эту выплату уже можно подать через портал Госуслуги или в личном кабинете ПФР.

В связи с этим Сергей Зюбр, вице-спикер краевой думы, напомнил об одной проблеме. Семьи с детьми, стесненные в средствах, бывает, не выполняют определенные финансовые обязательства и оказываются в числе должников. Кредиторы обращаются в суд и с доходов граждан в счет уплаты долгов списывают средства в беззаявительном порядке, в том числе и поступающие выплаты на детей.

Участники совещания поддержали вице-спикера. Краевые власти и депутаты намерены найти решение проблемы.

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Депутаты Хабаровского края обсудили меры поддержки семей с детьми
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