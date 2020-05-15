На улице Шолом-Алейхема в Биробиджане ограничат движение транспорта
В Биробиджане на улице Шолом - Алейхема ограничат движение автотранспорта. Запрет будет действовать с 18 по 22 мая на участке от переулка Швейного до улицы Постышева. Напомним, целостность дорожной одежды нарушили, чтобы устранить прорыв, который случился в ноябре прошлого года в районе дома №54 А по улице Шолом - Алейхема.
- Специалисты МУП «Городские тепловые сети» заменят часть теплотрассы. После ремонтных работ займутся благоустройством этой территории. Специалисты заасфальтируют участок дороги, который был вскрыт еще в ноябре прошлого года, - прокомментировали в пресс - службе городской администрации.
Горожанам приносят извинения за доставленные неудобства. Жителей города убедительно просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Восстановление дорожного покрытия постараются провести как можно оперативнее.
ИСТОЧНИК KP.RU