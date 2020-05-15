2020-05-15T04:19:20+03:00
Общество

Биробиджан продолжают дезинфицировать

В первую очередь внимание обращают на остановки и общественный транспорт
Александр ШТААЛЬ
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Биробиджан продолжают дезинфицироватьБиробиджан продолжают дезинфицироватьФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане продолжают дезинфицировать места общего пользования. В первую очередь внимание обращают на остановки, а также на общественный транспорт. Меры предпринимают в связи с угрозой распространения коронавируса.

- Обработку остановок проводят каждую неделю, так как здесь ежедневно собирается наибольшее количество биробиджанцев, - прокомментировал мэр областной столицы Александр Головатый. - В апреле для коммунального предприятия именно для этих целей купили необходимое оборудование.

Отметим также, что для дезинфекции применяют препарат, который рекомендован региональным Роспотребнадзором. Он предназначен именно для проведения противовирусной дезинфекции.

Жителей города убедительно просят не покидать свои квартиры без особой надобности, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Эти меры безопасности минимизируют риски заражения новой коронавирусной инфекцией.

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Биробиджан продолжают дезинфицировать
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ИСТОЧНИК KP.RU

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