За «Плати, когда удобно» оператор заплатил штраф в Хабаровском крае

15 Май 2020 2020-05-15T04:43:32+03:00

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За казалось бы удобную услугу оператор связи в Хабаровском крае заплатил штраф. А все потому, что опцию «Плати, когда удобно» абоненту подключили без его ведома, и в течение нескольких месяцев активно предоставляли услугу.

- Об изменении правил обслуживания потребитель узнал из смс-сообщения. Содержание было следующим: «Мы Вам доверяем! Поэтому теперь Вы можете продолжать общаться, даже если баланс на нуле. Вам предоставлен лимит 1010 рублей по услуге «Плати, когда удобно». Также разъяснили о дате пополнения счета и номере, позволяющем услугу отключить, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

К слову, договор об оказании услуг связи можно изменить путем заключения дополнительного соглашения в письменной форме или путем совершения абонентом конклюдентных действий с использованием специальных средств. С их помощью можно идентифицировать абонента и установить его желание изменить правила обслуживания. К ним относятся абонентский номер, пароль, кодовое слово, номер SIM-карты, фамилия, имя, отчество и другие. Сам абонент ни одного из перечисленных действий не делал.

За то, что оператор связи изменил условия обслуживания в одностороннем порядке, это расценили как нарушение, а в качестве наказания назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU