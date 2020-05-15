2020-05-15T05:21:40+03:00
Общество

В Хабаровском крае ищут пропавшего на реке Матай рыбака

В район имени Лазо отправились спасатели
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае ищут пропавшего на реке Матай рыбакаВ Хабаровском крае ищут пропавшего на реке Матай рыбакаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровском крае ищут пропавшего на реке Матай рыбака. Информация о пропаже двух мужчин поступила от районного отдела МВД в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях. По предварительной информации, они 8 мая 2020 года уехали на рыбалку в районе села Бичевая и в обозначенное время не вышли на связь с близкими.

- Сегодня утром, 15 мая, в район имени Лазо отправилась группа спасателей в количестве шести человек и двух единиц техники. Спасатели оснащены необходимым оборудованием и снаряжением для проведения поисковых работ, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пропавших рыбаков ищут в том числе полицейские и волонтеры. Пока нашли лодку, позднее в заломе обнаружили тело одного из пропавших мужчин 1955 года рождения. Поиски второго рыбака 1964 года рождения продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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