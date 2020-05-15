2020-05-15T05:26:30+03:00
Общество

Жители Хабаровского края по-прежнему часто задают вопрос про ЖКХ

Такой вывод сделали по результатам анализа обращений к властям
Александр ШТААЛЬ
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Жители Хабаровского края по-прежнему часто задают вопрос про ЖКХЖители Хабаровского края по-прежнему часто задают вопрос про ЖКХФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Хабаровском крае за первый квартал 2020 года в адрес госструктур и ведомств поступило больше 13 тысяч обращений от граждан и организаций. В них содержалось 15 тысяч 630 вопросов, из которых по-прежнему лидируют те, что связаны с жилищно-коммунальным хозяйством.

- Люди спрашивают о ремонте кровли, канализации, вентиляции, благоустройстве придомовой территории, оплате услуг ЖКХ, работе управляющих организаций, предоставлении услуг ненадлежащего качества, обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - прокомментировали в пресс-службе регионального правительства.

На втором месте по актуальности вопросы, связанные с социальной сферой. Жители региона интересовались компенсационными выплатами за утрату жилья и имущества, поступлением детей в образовательные организации, социальным обеспечением и поддержкой многодетных семей, оформлением пособий на ребенка.

Отметим также, что жители региона в последнее время часто рассказывают о своих проблемах через социальные сети. Система «инцидент-менеджмент» зафиксировала две тысячи 379 обращений. Основная тематика – ЖКХ и благоустройство, коронавирус, дороги, общественный транспорт, социальное обслуживание, образование, строительство и экология.

Напомним, обращения в адрес губернатора края или регионального правительства можно направить на бумажном носителе по адресу: 680000, Хабаровск, улица Карла Маркса, 56. Также обращение можно оставить в стационарном ящике для приема корреспонденции. Сообщения принимают в электронном виде через интернет-приемную Правительства Хабаровского края, по электронной почте vopros@adm.khv.ru, факсом: (4212) 37-87-90 или на сайте open27.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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