Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 15 мая 2020 года: 42 зараженных
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 15 мая 2020 года – всего случаев заражения 42. Из них четыре пациента – это дети. Состояние 32 больных расценивают, как удовлетворительное.
- В реанимационном отделении находится два пациента с пневмонией. У одного состояние средней тяжести, он контактировал с зараженным коронавирусом. Еще один пациент в тяжелом состоянии, у него диагностировали covid-19, - рассказали в городской администрации.
Отмети также, что под наблюдением врачей остаются 11 пациентов, контактировавших с больными и у которых подозревают covid-19. Состояние всех этих людей удовлетворительное. Также лечение получают 36 пациентов с внебольничной пневмонией.
Жителей города юности убедительно просят не выходить из дома без лишней надобности, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Также не забывайте про меры профилактики - проветривайте помещения, чаще мойте руки, делайте влажную уборку.
ИСТОЧНИК KP.RU
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