2020-05-15T06:31:16+03:00
Происшествия

Рыбака в Хабаровском крае поймали с незаконным уловом

В пристройке фигуранта нашли рыбы на 270 тысяч рублей
Александр ШТААЛЬ
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Рыбака в Хабаровском крае поймали с незаконным уловомРыбака в Хабаровском крае поймали с незаконным уловомФото: Олег ЗОЛОТО
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Рыбака в Хабаровском крае поймали с незаконным уловом. По предварительной информации, нарушителя задержали в Николаевском районе. В его сезонной пристройке в южной части острова Малый Чомэ 26-летний фигурант хранил фрагменты рыб.

- Они были упакованы в белый полимерный контейнер. Общий вес изъятого деликатеса составил более 10 килограммов. Ущерб от незаконной деятельности составил порядка 270 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении парня возбудили и расследуют уголовное дело за незаконную добычу водных биоресурсов. За этот проступок он может угодить за решетку на срок до четырех лет. На время разбирательств подозреваемого отпустили под обязательство о явке. Добытую рыбу и орудия лова у него изъяли и поместили на ответственное хранение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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