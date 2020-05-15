Рыбака в Хабаровском крае поймали с незаконным уловом
Рыбака в Хабаровском крае поймали с незаконным уловом. По предварительной информации, нарушителя задержали в Николаевском районе. В его сезонной пристройке в южной части острова Малый Чомэ 26-летний фигурант хранил фрагменты рыб.
- Они были упакованы в белый полимерный контейнер. Общий вес изъятого деликатеса составил более 10 килограммов. Ущерб от незаконной деятельности составил порядка 270 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
В отношении парня возбудили и расследуют уголовное дело за незаконную добычу водных биоресурсов. За этот проступок он может угодить за решетку на срок до четырех лет. На время разбирательств подозреваемого отпустили под обязательство о явке. Добытую рыбу и орудия лова у него изъяли и поместили на ответственное хранение.
ИСТОЧНИК KP.RU