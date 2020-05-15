2020-05-15T08:51:30+03:00
Общество

Дороги ремонтируют по нацпроекту в Биробиджане

Сейчас подошла очередь улиц Калинина и 40 лет Победы
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Дороги ремонтируют по нацпроекту в БиробиджанеДороги ремонтируют по нацпроекту в БиробиджанеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Дороги ремонтируют по нацпроекту в Биробиджане. Работы на сегодняшний день идут на улицах Калинина и 40 лет Победы. Подрядчик уже приступил к укладке выравнивающего слоя асфальта. Ремонт делают в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

- В Биробиджане в этом году приводить в порядок трассы начали раньше, чем в прошлом, - отметил мэр Биробиджана Александр Головатый. - Когда подрядчик завершит укладку выравнивающего слоя, то займется укладкой асфальтового полотна.

В планах привести в порядок заезды во дворы. Отметим также, что некоторые ремонтные работы пройдут неравномерно. Например, на улице Калинина специалисты «Городских тепловых сетей» будут менять теплотрассу. Только потом рабочие займутся дорогой.

Напомним, в планах отремонтировать более 17 километров автодорог в рамках нацпроекта. До 1 октября 2020 года асфальтирование должно быть завершено.

birobidzhansegodniabirobidzhansegodnia
Дороги ремонтируют по нацпроекту в Биробиджане
12 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 15 мая 2020 года: выздоровели почти 500 человек
Мэр Биробиджана ушел на карантин
Бизнес освободили от арендной платы за землю в Хабаровске
Пожар на балконе одного из домов возник в Хабаровске
В Хабаровске стартовали ярмарки выходного дня
В Хабаровске стало больше безработных
Зрители Хабаровского края выбирают «ПОБЕДУ»
Хабаровский край получит 4,7 миллиарда рублей
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 15 мая 2020 года: погиб ветеран
Для школьников проведут психолого-педагогическую олимпиаду в Хабаровском крае
Дороги ремонтируют по нацпроекту в Биробиджане
Рыбака в Хабаровском крае поймали с незаконным уловом
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 15 мая 2020 года: 42 зараженных
50 миллионов рублей перечислило РусГидро регионам Дальнего Востока на борьбу с COVID-19
Жители Хабаровского края по-прежнему часто задают вопрос про ЖКХ
Жители Хабаровского края смогут подписаться на любимые газеты, не выходя из дома