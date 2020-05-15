15 Май 2020 2020-05-15T08:51:30+03:00

Сейчас подошла очередь улиц Калинина и 40 лет Победы

Изменить размер текста: A A

Дороги ремонтируют по нацпроекту в Биробиджане. Работы на сегодняшний день идут на улицах Калинина и 40 лет Победы. Подрядчик уже приступил к укладке выравнивающего слоя асфальта. Ремонт делают в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

- В Биробиджане в этом году приводить в порядок трассы начали раньше, чем в прошлом, - отметил мэр Биробиджана Александр Головатый. - Когда подрядчик завершит укладку выравнивающего слоя, то займется укладкой асфальтового полотна.

В планах привести в порядок заезды во дворы. Отметим также, что некоторые ремонтные работы пройдут неравномерно. Например, на улице Калинина специалисты «Городских тепловых сетей» будут менять теплотрассу. Только потом рабочие займутся дорогой.

Напомним, в планах отремонтировать более 17 километров автодорог в рамках нацпроекта. До 1 октября 2020 года асфальтирование должно быть завершено.

birobidzhansegodnia Дороги ремонтируют по нацпроекту в Биробиджане

ИСТОЧНИК KP.RU