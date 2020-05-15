15 Май 2020 2020-05-15T05:20:53+03:00

Жители Хабаровского края смогут подписаться на любимые газеты не выходя из дома Фото: Почта России

В онлайн-каталог подписки Почты России вошли издания со всего Дальнего Востока

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Более 55 издателей Дальнего Востока перешли на электронную модель взаимодействия с Почтой России для распространения периодических печатных изданий.

- Главные и неоспоримые преимущества собственного подписного каталога Почты России - подключение дальневосточных издателей печатной прессы к онлайн-каталогу подписки и перевод большей части договорной работы в электронный формат, - отметил директор макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Максим Костин.

Подписному агентству Почты России в этом году пять лет, взаимодействие его участников максимально автоматизировано. Для издателей созданы личный кабинет и электронный паспорт, что ускоряет обмен информацией, позволяет хранить и выгружать электронные документы, пользоваться дополнительными инструментами для анализа читательской аудитории.

Благодаря неотъемлемому сервису подписного агентства Почты России - podpiska.pochta.ru все желающие могут самостоятельно выбрать и оплатить подписку банковской картой для себя или в адрес близких людей на любой почтовый адрес по всей России. Через интернет можно оформить подписку на газеты «Хабаровские вести», «Амурский меридиан», «Хабаровский пенсионер», «Московский комсомолец в Хабаровске», «Хабаровский экспресс» и другие. Для оформления подписки на сайте Почты России представлено порядка пяти тысяч газет и журналов.

Периодическое издание в каталоге имеет собственную страницу с изображением его обложки, описанием, стоимостью и доступных месяцах подписки. Газеты и журналы, участвующие в акции, отмечены специальными ценами. Удобный поиск поможет сориентироваться по тематике - достаточно выбрать свой населенный пункт и ввести название издания.

Активность интернет-подписчиков, оформляющих подписку на сайте podpiska.pochta.ru, постоянно растет, по итогам подписной кампании на первое полугодие 2020 оформление подписки через интернет выросло на 40%. Отметим, что подписная кампания на второе полугодие 2020 продлится до середины июня. Стоимость доставки и тарифы на магистральные перевозки для издателей сохранятся на прежнем уровне.