15 Май 2020 2020-05-15T08:49:59+03:00

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Для школьников проведут психолого-педагогическую олимпиаду в Хабаровском крае. Участвовать в ней смогут преимущественно ученики 8-10 классов. Прием заявок уже стартовал и будет длиться до 22 мая. Мероприятие проводят в рамках проекта «Педкластер27».

- Олимпиада направлена на раннюю профориентацию школьников и повышение интереса к педагогической профессии. Школьникам дадут 15 заданий, справиться с которыми нужно будет дистанционно. На их выполнение дается 120 минут. Они касаются не только базовых знаний по педагогике и психологии, но и определяют уровень логического мышления и способность творчески решать нестандартные задачи, - рассказали в краевом минобре.

Отметим также, что при поступлении в АмГПГУ на педагогические специальности абитуриентам, участвующим в олимпиаде и показавшим лучший результат, прибавят от одного до двух баллов к портфолио. Условия участия, регистрация участников и результаты после олимпиады можно посмотреть на сайте учебного заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU