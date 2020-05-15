2020-05-15T08:49:59+03:00
Общество

Для школьников проведут психолого-педагогическую олимпиаду в Хабаровском крае

Мероприятие пройдет дистанционно
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Для школьников проведут психолого-педагогическую олимпиаду в Хабаровском краеДля школьников проведут психолого-педагогическую олимпиаду в Хабаровском краеФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Для школьников проведут психолого-педагогическую олимпиаду в Хабаровском крае. Участвовать в ней смогут преимущественно ученики 8-10 классов. Прием заявок уже стартовал и будет длиться до 22 мая. Мероприятие проводят в рамках проекта «Педкластер27».

- Олимпиада направлена на раннюю профориентацию школьников и повышение интереса к педагогической профессии. Школьникам дадут 15 заданий, справиться с которыми нужно будет дистанционно. На их выполнение дается 120 минут. Они касаются не только базовых знаний по педагогике и психологии, но и определяют уровень логического мышления и способность творчески решать нестандартные задачи, - рассказали в краевом минобре.

Отметим также, что при поступлении в АмГПГУ на педагогические специальности абитуриентам, участвующим в олимпиаде и показавшим лучший результат, прибавят от одного до двух баллов к портфолио. Условия участия, регистрация участников и результаты после олимпиады можно посмотреть на сайте учебного заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 15 мая 2020 года: выздоровели почти 500 человек
Мэр Биробиджана ушел на карантин
Бизнес освободили от арендной платы за землю в Хабаровске
Пожар на балконе одного из домов возник в Хабаровске
В Хабаровске стартовали ярмарки выходного дня
В Хабаровске стало больше безработных
Зрители Хабаровского края выбирают «ПОБЕДУ»
Хабаровский край получит 4,7 миллиарда рублей
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 15 мая 2020 года: погиб ветеран
Для школьников проведут психолого-педагогическую олимпиаду в Хабаровском крае
Дороги ремонтируют по нацпроекту в Биробиджане
Рыбака в Хабаровском крае поймали с незаконным уловом
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 15 мая 2020 года: 42 зараженных
50 миллионов рублей перечислило РусГидро регионам Дальнего Востока на борьбу с COVID-19
Жители Хабаровского края по-прежнему часто задают вопрос про ЖКХ
Жители Хабаровского края смогут подписаться на любимые газеты, не выходя из дома