2020-05-15T05:27:43+03:00
Коронавирус Covid-19

50 миллионов рублей перечислило РусГидро регионам Дальнего Востока на борьбу с COVID-19

Средства направляются на закупку медицинского оборудования и защитного снаряжения для медиков
Евгения МОЛОТОВА
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Средства направляются на закупку медицинского оборудования и защитного снаряжения для медиков ФОТО: Министерство здравоохранения Хабаровского краяСредства направляются на закупку медицинского оборудования и защитного снаряжения для медиков ФОТО: Министерство здравоохранения Хабаровского края
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РусГидро оказало помощь регионам Дальнего Востока в борьбе с коронавирусной инфекцией. Компания перечислила 50 млн рублей в Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ), который осуществляет централизованную поставку медицинских средств и оборудования в регионы в рамках реализации программы по борьбе с распространением COVID-19 на территории ДФО.

Программа помощи регионам Дальнего Востока реализуется ФРДВ совместно с крупными российскими компаниями. Всего дальневосточным медикам в Хабаровском крае, Якутии, Амурской области, Чукотском АО, ЕАО, Камчатском крае, Магаданской области, Приморском крае, Сахалинской области, Забайкальском крае и Бурятии передаются 289 тысяч защитных комбинезонов, 206 тысяч пар защитных очков, 408 тысяч респираторов, 200 тысяч медицинских перчаток. Кроме того, дополнительно направлены финансовые средства Камчатскому краю, Магаданской области, ЕАО, Бурятии и Забайкалью для закупки медицинского оборудования в региональные больницы, в которых проходят лечение пациенты с COVID-19.

В общей сложности РусГидро направило в регионы присутствия энергохолдинга 110 миллионов рублей для закупки медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и дезинфекции, лекарственных препаратов и проведения мероприятий по сдерживанию распространения инфекции. Благодаря этой помощи необходимое оборудование и средства защиты смогли приобрести больницы Саратовской, Ярославской и Нижегородской областей, Республики Чувашия, Красноярского, Пермского и Ставропольского края, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской Республик, Северной Осетии и Дагестана.

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