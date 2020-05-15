15 Май 2020 2020-05-15T08:48:36+03:00

Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 15 мая 2020 года: погиб ветеран Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 15 мая 2020 года - всего случаев заражения в регионе 223. Из них выздоровели 78, двое умерли. Также стало известно о гибели 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны, заболевшего COVID-2019.

Известно, что это житель Облученского района, которого доставили в инфекционный госпиталь в Биробиджане 13 мая в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией и патологией сердечно-сосудистой системы. Тест на COVID-19 положительный. Тело еще не исследовали, поэтому точную причину смерти пока не озвучили. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Отметим, что 74 пациента получают лечение в инфекционных госпиталях области, еще 46 человек лечатся на дому амбулаторно. Кроме того, изолировали 23 осужденных. Они получают лечение на территории учреждений УФСИН России по ЕАО.

На сегодняшний день коечный фонд для больных с COVID-19 заполнен на 48,2 процента, то есть из 220 коек заняты 106. На домашнем карантине остаются 350 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU