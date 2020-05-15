Хабаровский край получит 4,7 миллиарда рублей

15 Май 2020 2020-05-15T08:46:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Хабаровский край получит из федерального бюджета 4,7 миллиарда рублей. Деньги в регионе потратят на выплаты, анонсированные президентом страны. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, речь идет о выплатах семьям, имеющим детей. Так, в Хабаровске на детей до полутора лет будут выплачивать ежемесячно пособие по уходу за ребенком в шесть тысяч 751 рубль, в Охотске - 10 тысяч 802 рубля. На детей в возрасте от трех до семи лет из малоимущих семей ежемесячные выплаты составят семь тысяч 590,5 рубля.

На детей до трех лет полагается пять тысяч рублей каждый месяц (семья без учета дохода). На детей от трех до 16 лет единовременная выплата 10 тысяч рублей (семьи без учета дохода) и на детей до 18 лет ежемесячно три тысячи рублей (безработные граждане).

ИСТОЧНИК KP.RU