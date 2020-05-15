В Хабаровске стало больше безработных

15 Май 2020 2020-05-15T12:10:03+03:00

Чуть больше четырех тысяч человек лишились мест из-за пандемии

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В Хабаровске увеличилось число безработных. Причина тому - внезапно случившаяся пандемия. По данным КГКУ «Центр занятости населения Хабаровска и Хабаровского района», с начала года в городе зарегистрировали пять с половиной тысяч безработных. Из них четыре тысячи 100 - только за время пандемии.

Без работы остались повара, бармены, официанты, кондитеры и другие представители общепита, работники гостиничного и туристического бизнеса, торговли, отраслей культуры и образования. В центре занятости готовы предложить около пяти тысяч вакансий. Однако далеко не все из них соответствуют запросам соискателей.

- Сейчас нужны каменщики, бетонщики, бульдозеристы, грузчики, экскаваторщики, прорабы, сварщики и кровельщики. Многие компании испытывают нехватку рабочих рук, в том числе и на фоне растущей безработицы, - рассказали в городской администрации.

Практика показывает, что в сложной экономической ситуации количество людей, потерявших работу, будет только расти. Однако руководители многих компаний уверяют, что для хороших специалистов рабочих профессий всегда найдутся интересные предложения.

ИСТОЧНИК KP.RU