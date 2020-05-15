2020-05-15T12:10:03+03:00
Общество

В Хабаровске стало больше безработных

Чуть больше четырех тысяч человек лишились мест из-за пандемии
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровске стало больше безработныхВ Хабаровске стало больше безработныхФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

В Хабаровске увеличилось число безработных. Причина тому - внезапно случившаяся пандемия. По данным КГКУ «Центр занятости населения Хабаровска и Хабаровского района», с начала года в городе зарегистрировали пять с половиной тысяч безработных. Из них четыре тысячи 100 - только за время пандемии.

Без работы остались повара, бармены, официанты, кондитеры и другие представители общепита, работники гостиничного и туристического бизнеса, торговли, отраслей культуры и образования. В центре занятости готовы предложить около пяти тысяч вакансий. Однако далеко не все из них соответствуют запросам соискателей.

- Сейчас нужны каменщики, бетонщики, бульдозеристы, грузчики, экскаваторщики, прорабы, сварщики и кровельщики. Многие компании испытывают нехватку рабочих рук, в том числе и на фоне растущей безработицы, - рассказали в городской администрации.

Практика показывает, что в сложной экономической ситуации количество людей, потерявших работу, будет только расти. Однако руководители многих компаний уверяют, что для хороших специалистов рабочих профессий всегда найдутся интересные предложения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 15 мая 2020 года: выздоровели почти 500 человек
Мэр Биробиджана ушел на карантин
Бизнес освободили от арендной платы за землю в Хабаровске
Пожар на балконе одного из домов возник в Хабаровске
В Хабаровске стартовали ярмарки выходного дня
В Хабаровске стало больше безработных
Зрители Хабаровского края выбирают «ПОБЕДУ»
Хабаровский край получит 4,7 миллиарда рублей
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 15 мая 2020 года: погиб ветеран
Для школьников проведут психолого-педагогическую олимпиаду в Хабаровском крае
Дороги ремонтируют по нацпроекту в Биробиджане
Рыбака в Хабаровском крае поймали с незаконным уловом
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 15 мая 2020 года: 42 зараженных
50 миллионов рублей перечислило РусГидро регионам Дальнего Востока на борьбу с COVID-19
Жители Хабаровского края по-прежнему часто задают вопрос про ЖКХ
Жители Хабаровского края смогут подписаться на любимые газеты, не выходя из дома