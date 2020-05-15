15 Май 2020 2020-05-15T12:10:38+03:00

Пожар на балконе одного из домов возник в Хабаровске Фото: Николай ХИЖНЯК

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Пожар на балконе одного из домов возник в Хабаровске. Происшествие случилось вчера, 14 мая. Сообщение о нем поступило на центральный пульт пожарной связи гарнизона пожарно-спасательной службы города в 23:03. Пожарные расчеты направились в квартал ДОС (Большой Аэродром).

- По прибытии огнеборцы выяснили, что горят домашние вещи на балконе третьего этажа. Они развернули магистральную линию и приступили к тушению. К тому моменту дом покинули 60 человек, которые почувствовали запах гари и дыма. Помощь никому из людей не потребовалась, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Потушить возгорание смогли уже через 20 минут с момента поступления сообщения. Общая площадь возгорания составила пять квадратных метров. В ликвидации пожара задействовали 12 человек личного состава и четыре единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU