В Хабаровске стартовали ярмарки выходного дня

15 Май 2020 2020-05-15T12:08:58+03:00

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В Хабаровске начали работать ярмарки выходного дня. Торговлю решили возобновить вопреки эпидемии. Завтра, 16 мая, должна была стартовать большая сельскохозяйственная ярмарка у арены «Ерофей». Однако по рекомендации Роспотребнадзора организаторы отодвинули ее открытие на конец месяца. Торговля начнется 30 мая, равно как и на ярмарке в торговом центре «ЭкоДом» на улице Ленинградской.

- В планах открыть 27 июня ярмарку в микрорайоне «Ореховая сопка». В ДК «Русь» площадка заработает, как только завершится ремонт в здании Дома культуры, - рассказала Алла Сорока, начальник управления торговли краевого Минсельхоза. - Тем не менее с 1 мая ярмарочные ряды уже функционируют на Центральном городском продовольственном рынке, в МТЦ «Выборгский», ЗАО «Али», на рынках, расположенных в Южном микрорайоне и в районе остановки «Судоверфь».

Отметим также, что возможность торговать овощами и зеленью с грядки дали дачникам и огородникам. Им на льготных условиях предоставляют торговые места практически во всех районах города. В общей сложности в текущем году в краевом центре для реализации сельхозпродукции выделили 137 торговых мест. Продавцы займут их, когда на грядках поспеет первый в этом году хабаровский урожай.

ИСТОЧНИК KP.RU