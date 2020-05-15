2020-05-15T12:08:58+03:00
Общество

В Хабаровске стартовали ярмарки выходного дня

Торговлю решили возобновить вопреки эпидемии
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровске стартовали ярмарки выходного дняВ Хабаровске стартовали ярмарки выходного дняФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Хабаровске начали работать ярмарки выходного дня. Торговлю решили возобновить вопреки эпидемии. Завтра, 16 мая, должна была стартовать большая сельскохозяйственная ярмарка у арены «Ерофей». Однако по рекомендации Роспотребнадзора организаторы отодвинули ее открытие на конец месяца. Торговля начнется 30 мая, равно как и на ярмарке в торговом центре «ЭкоДом» на улице Ленинградской.

- В планах открыть 27 июня ярмарку в микрорайоне «Ореховая сопка». В ДК «Русь» площадка заработает, как только завершится ремонт в здании Дома культуры, - рассказала Алла Сорока, начальник управления торговли краевого Минсельхоза. - Тем не менее с 1 мая ярмарочные ряды уже функционируют на Центральном городском продовольственном рынке, в МТЦ «Выборгский», ЗАО «Али», на рынках, расположенных в Южном микрорайоне и в районе остановки «Судоверфь».

Отметим также, что возможность торговать овощами и зеленью с грядки дали дачникам и огородникам. Им на льготных условиях предоставляют торговые места практически во всех районах города. В общей сложности в текущем году в краевом центре для реализации сельхозпродукции выделили 137 торговых мест. Продавцы займут их, когда на грядках поспеет первый в этом году хабаровский урожай.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 15 мая 2020 года: выздоровели почти 500 человек
Мэр Биробиджана ушел на карантин
Бизнес освободили от арендной платы за землю в Хабаровске
Пожар на балконе одного из домов возник в Хабаровске
В Хабаровске стартовали ярмарки выходного дня
В Хабаровске стало больше безработных
Зрители Хабаровского края выбирают «ПОБЕДУ»
Хабаровский край получит 4,7 миллиарда рублей
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 15 мая 2020 года: погиб ветеран
Для школьников проведут психолого-педагогическую олимпиаду в Хабаровском крае
Дороги ремонтируют по нацпроекту в Биробиджане
Рыбака в Хабаровском крае поймали с незаконным уловом
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 15 мая 2020 года: 42 зараженных
50 миллионов рублей перечислило РусГидро регионам Дальнего Востока на борьбу с COVID-19
Жители Хабаровского края по-прежнему часто задают вопрос про ЖКХ
Жители Хабаровского края смогут подписаться на любимые газеты, не выходя из дома