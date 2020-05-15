15 Май 2020 2020-05-15T12:07:39+03:00

Бизнес освободили от арендной платы за землю в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

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В Хабаровске ввели новую меру поддержки для бизнеса. Так, в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года включительно малое и среднее предпринимательство освобождают от внесения арендной платы по договорам аренды земельных участков, заключенным с администрацией города.

Эта мера поддержки рассчитана на предпринимателей, работающих в таких сферах, как авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт. Также от арендных платежей освободят туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма, гостиничный бизнес, общественное питание.

- Коснется помощь деятельности организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений, деятельность по организации конференций и выставок, по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химическая чистка, услуги парикмахерских и салонов красоты), - отметили в городском департаменте муниципальной собственности.

Чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, пожалуйста, обратитесь в мэрию с заявлением о внесении изменений в договор аренды земельного участка в части освобождения от внесения арендной платы. Документ примут непосредственно в департаменте муниципальной собственности администрации города Хабаровска обычной или электронной почтой dms@khabarovskadm.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU