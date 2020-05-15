2020-05-15T12:07:39+03:00
Общество

Бизнес освободили от арендной платы за землю в Хабаровске

Мера поддержки будет действовать до 30 июня
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Бизнес освободили от арендной платы за землю в ХабаровскеБизнес освободили от арендной платы за землю в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

В Хабаровске ввели новую меру поддержки для бизнеса. Так, в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года включительно малое и среднее предпринимательство освобождают от внесения арендной платы по договорам аренды земельных участков, заключенным с администрацией города.

Эта мера поддержки рассчитана на предпринимателей, работающих в таких сферах, как авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт. Также от арендных платежей освободят туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма, гостиничный бизнес, общественное питание.

- Коснется помощь деятельности организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений, деятельность по организации конференций и выставок, по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химическая чистка, услуги парикмахерских и салонов красоты), - отметили в городском департаменте муниципальной собственности.

Чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, пожалуйста, обратитесь в мэрию с заявлением о внесении изменений в договор аренды земельного участка в части освобождения от внесения арендной платы. Документ примут непосредственно в департаменте муниципальной собственности администрации города Хабаровска обычной или электронной почтой dms@khabarovskadm.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 15 мая 2020 года: выздоровели почти 500 человек
Мэр Биробиджана ушел на карантин
Бизнес освободили от арендной платы за землю в Хабаровске
Пожар на балконе одного из домов возник в Хабаровске
В Хабаровске стартовали ярмарки выходного дня
В Хабаровске стало больше безработных
Зрители Хабаровского края выбирают «ПОБЕДУ»
Хабаровский край получит 4,7 миллиарда рублей
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 15 мая 2020 года: погиб ветеран
Для школьников проведут психолого-педагогическую олимпиаду в Хабаровском крае
Дороги ремонтируют по нацпроекту в Биробиджане
Рыбака в Хабаровском крае поймали с незаконным уловом
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 15 мая 2020 года: 42 зараженных
50 миллионов рублей перечислило РусГидро регионам Дальнего Востока на борьбу с COVID-19
Жители Хабаровского края по-прежнему часто задают вопрос про ЖКХ
Жители Хабаровского края смогут подписаться на любимые газеты, не выходя из дома