2020-05-16T04:02:07+03:00
Общество

Мошенники продают вместо телеприставок коробки с землей в Хабаровском крае

Для убедительности они используют рекомендацию вымышленного сотрудника РТРС
Александр ШТААЛЬ
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Мошенники продают вместо телеприставок коробки с землей в Хабаровском краеМошенники продают вместо телеприставок коробки с землей в Хабаровском краеФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Мошенники в Хабаровском крае переключились на торговлю телеприставками. Для пущей убедительности они используют рекомендацию вымышленного сотрудника РТРС. Предприимчивые дельцы продают доверчивым людям оборудование, помощью которого якобы можно принимать сотни каналов без абонентской платы. По факту обманутые клиенты получают либо стандартные приставки для приема спутникового или эфирного телевидения или коробки с землей.

- Уже выявили шесть сайтов, где предлагают купить приставку за 179 рублей по акции. Со слов продавцов, обычно приставка стоит три тысячи 990 рублей, называться. Они называют ее Smart TV 5, Union-1080, VEVö. Для рекламы всех трех моделей используется одно и то же фото, - рассказали в краевом министерстве информационных технологий и связи.

В рекламе указывают про «180 популярных каналов без абонплаты», «высокое качество изображения и звука», «идеальный прием на 99% территории РФ». Также покупателей заверяют, что «приемник автоматически настроится на оптимальный прием сигналов со спутников, и телевизор начинает показывать 180 телеканалов». В довершение от имени псевдосотрудника РТРС – ведущего инженера Сергея Антонова оставлен комментарий с фотографией. ПЛ факту такого человека в компании нет, сама организация не продает и не рекламирует приемное оборудование, не оказывают платных услуг по его подключению и настройке.

Жителей края убедительно просят сохранять бдительность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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