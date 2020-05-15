Зрители Хабаровского края выбирают «ПОБЕДУ»

15 Май 2020 2020-05-15T12:06:35+03:00

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За месяц число просмотров составило почти 850 тысяч, а ежедневный охват канала превысил 10 тысяч устройств. Среднесуточная продолжительность просмотра ТВ-канала по краю составила почти 12 тысяч часов.

Телеканал «ПОБЕДА» целиком посвящен Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На нем круглосуточно транслируются советские и российские военные фильмы, сериалы, документальные передачи, новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных материалах и кинохрониках, свидетельства ветеранов, интервью с историками и экспертами, семейные воспоминания участников акции «Бессмертный полк», а также находки и открытия поисковых отрядов. Канал доступен на 75 кнопке.

-Телеканал «ПОБЕДА» был запущен в сетке вещания нашего «Интерактивного ТВ» в апреле прошлого года. За это время у него появилось много поклонников как среди старшего поколения, так и среди молодых людей, интересующихся историей и кино. Приятно видеть, что аудитория канала постоянно растет, особенно в год 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, - отмечает Лейла Абузова, директор по работе с массовым сегментом Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

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