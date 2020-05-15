2020-05-15T12:11:50+03:00
Общество

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 15 мая 2020 года: выздоровели почти 500 человек

Всего случаев заражения в регионе одна тысяча 126
Александр ШТААЛЬ
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 15 мая 2020 года: выздоровели почти 500 человекНовости по коронавирусу в Хабаровском крае на 15 мая 2020 года: выздоровели почти 500 человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 15 мая 2020 года – всего случаев заражения в регионе одна тысяча 126. Из них 497 человек вылечились, то есть 44 процента от общего числа заболевших, семь скончались, остальные получают лечение.

- За последние сутки в крае выздоровели 46 человек. Регион продолжает удерживать лидирующие позиции по количеству излечившихся. Также за сутки зарегистрировали 52 новых случая заболевания, среди жителей нескольких районов края и Хабаровска, - прокомментировали в региональном минздраве.

Отметим также, что среди заболевших большинство пациентов в возрасте от 18 до 65 лет. Лечение получают семь человек старше 65 лет и восемь детей в возрасте от трех до 12 лет. Среди вновь выявленных пациентов около 50 процентов – это бессимптомные носители, выявленные активно при проведении эпидемического расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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