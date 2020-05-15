2020-05-15T12:04:56+03:00
Общество

Мэр Биробиджана ушел на карантин

Пока градоначальник будет работать удаленно
Александр ШТААЛЬ
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Мэр Биробиджана ушел на карантинМэр Биробиджана ушел на карантинФото: администрация Биробиджана
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Мэр Биробиджана Александр Головатый ушел на карантин. Об этом заявил сам градоначальник в своем аккаунте в социальной сети. Александр Сергеевич сообщил, что его карантин начался с 15 мая, однако работать он все равно будет, правда, дистанционно.

- Мне вручили постановление о том, что я должен находиться на карантине по 24 мая включительно. Причина тому - контакт с человеком, зараженным коронавирусной инфекцией, - прокомментировал градоначальник.

Мэр также отметил, что уже получил результаты анализов, которые оказались отрицательными. Он чувствует себя хорошо, температуры нет, но по правилам он обязан находиться дома, и правила эти нарушать не собирается, чтобы не навредить окружающим.

Градоначальник планирует в режиме онлайн провести совещания с заместителями для обсуждения текущих вопросов. Также работа продолжится в социальных сетях, где Александр Головатый постарается ответить на все вопросы горожан.

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Мэр Биробиджана ушел на карантин
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ИСТОЧНИК KP.RU

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