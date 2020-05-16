2020-05-16T02:32:02+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае 16 мая 2020 года: погода, паводки, радиационный фон

Местами в регионе мокрый снег
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровском крае 16 мая 2020 года: погода, паводки, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае 16 мая 2020 года: погода, паводки, радиационный фонФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Сегодня, 16 мая, не прогнозируют опасных и неблагоприятных метеоявлений. В Хабаровске без существенных осадков, температура ночью от +9 до +11, днем от +19 до +21, ветер северо- восточный 4-14 м/с. На юге края местами небольшие дожди, температура ночью от +8 до +13, днем от +18 до +23, ветер северо-восточный 9-14 м/с. В центральных районах местами дожди, температура ночью от -2 до +9, днем от +7 до +23, ветер северо-восточный 5-14 м/с. На севере региона местами небольшой мокрый снег, преимущественно в Аяно-Майском районе, температура ночью от -4 до +6, днем от +2 до +15, ветер северный, северо-восточный 5-14 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в регионе колеблется от 8 до 21 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

На реках края сохраняются колебания уровней воды в пределах ±5-40 см/сутки. Затоплены поймы рек Уссури, Подхоренок, Катэн на глубину 0,1-0,7 м. На Амуре у Хабаровска ожидается подъем уровня воды на 5-10 см в течение двух суток. Температура воды 11 градусов.

Прогноз на сутки предоставлен в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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