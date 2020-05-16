2020-05-16T05:30:57+03:00
Общество

Яхту, замаскированную под спасательный катер, продадут в Хабаровске

Так решили большинство горожан
Александр ШТААЛЬ
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Яхту, замаскированную под спасательный катер, продадут в Хабаровске ФОТО: Аккаунт в социальной сети Михаила СидороваЯхту, замаскированную под спасательный катер, продадут в Хабаровске ФОТО: Аккаунт в социальной сети Михаила Сидорова
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В Хабаровске поставили точку в споре об использовании яхты Bayliner. Это судно подходит для водных прогулок и развлечений, однако городские власти решили во что бы то ни стало замаскировать его под спасательный катер. Этот объект во время осмотра 24 марта 2020 года депутаты Гордумы назвали «расходом с сомнительной эффективностью», горожане недоумевали, как на таком судне вообще кого-то можно спасать. Дело закончилось голосованием.

- Сейчас судно находится на балансе МКУ «Центр проведения спасательных работ». Его будущее решали на сайте мэрии, где каждый желающий мог высказаться либо за то, чтобы продать яхту, либо за ее дальнейшее использование спасателями. В итоге большинство голосов, а именно 632, набрал первый вариант, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Деньги, вырученные от продажи яхты, собираются потратить на покупку специализированной техники для нужд ГОиЧС города. К слову, специализированное плавсредство спасателям действительно необходимо, так как ежегодно летом на номер «112» звонят дачники с левобережья и просят о помощи. Специалисты уже занимаются подготовкой документов для продажи яхты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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