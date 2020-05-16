2020-05-16T07:00:13+03:00
Общество

Возобновилась работа международного пункта пропуска «Хабаровск»

Правда, пока речь идет только о грузовых перевозках
Александр ШТААЛЬ
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Возобновилась работа международного пункта пропуска «Хабаровск»Возобновилась работа международного пункта пропуска «Хабаровск»Фото: Олег ЗОЛОТО
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С 16 мая 2020 года заработал пункт пропуска «Хабаровск» в регионе деятельности Хабаровской таможни. Пока речь идет только о грузоперевозках, которые начнутся в связи с открытием летней навигации. Работа будет идти в штатном режиме, то есть с 8:00 до 20:00. Технологический перерыв с 12:00 до 13:00.

- Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки и принимаемых мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции пассажирское направление пока решили не открывать, - рассказал Евгений Данилов, исполняющий обязанности первого заместителя начальника Хабаровской таможни.

Для справки

Пункт пропуска «Хабаровск» находится по адресу: 680000 Хабаровск, улица Тихоокеанская, 45, телефон: (4212) 45-03-02.

Жителей края убедительно просят не выходить из дома без особой нужды, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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