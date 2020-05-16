В оперштабе в ЕАО нашли зараженного коронавирусом

16 Май 2020 2020-05-16T08:31:26+03:00

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В Еврейской автономии у одного из участников оперштаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции выявили COVID–19. Теперь уже пациент участвовал в заседании 13 мая. По правилам все, кто с ним общался, ушли на самоизоляцию.

- Участники заседания сдали тесты на коронавирус и прошли медицинские обследования. По эпидемиологическим показаниям часть членов оперштаба сегодня приступила к работе. Еще 11 человек по постановлению главного санитарного врача ЕАО находятся на самоизоляции дома, несмотря на отрицательный результат тестов, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Среди самоизолированных врио главы региона Ростислав Гольдштейн и мэр областного центра Александр Головатый. Им предписано соблюдать режим до отмены постановления. Руководить регионом в ближайшие дни будет исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства ЕАО Дмитрий Братыненко.

ИСТОЧНИК KP.RU