Навигацию открыли в Николаевском районе Хабаровского края

16 Май 2020 2020-05-16T11:04:58+03:00

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В Николаевском районе Хабаровского края с 12 мая открыли навигацию. Ранее сообщалось, что владельцы лодок и катеров могут выходить на водные объекты в Амурском районе, в центральных и северных районах региона, в Комсомольска-на-Амуре, Солнечном районе и Хабаровске.

- Сроки открытия навигации устанавливают в районах в разные сроки. Выйдут маломерные суда на реки или нет, зависит от погодных условий, температуры воздуха, которые влияют на время вскрытия Амура и малых рек, и окончания ледохода. Судовладельцев убедительно просят быть максимально аккуратными, ведь после длительной зимы некоторые навыки управления водным транспортом могли утратиться, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, водитель маломерного судна, поднадзорного ГИМС МЧС России, должен порядке пройти обучение и получить удостоверение на право управления. Судно надо зарегистрировать и освидетельствовать в подразделениях Госинспекции по маломерным судам. На борту должны быть спасательные жилеты, сигнальные фонари, огнетушитель, медицинскую аптечку и другие средства спасения.

Пожалуйста, не перегружайте маломерное судно, следите за погодой и не выходите в рейсы, если она испортилась. Опасно выходить на воду ночью без соответствующего осветительного оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU