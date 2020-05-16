16 Май 2020 2020-05-16T10:01:17+03:00

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В Биробиджане нашли травмированного водителя без сознания. По предварительной информации, 24-летнего пострадавшего доставили в больницу вечером 14 мая. Пока известно, что когда его обнаружили, он был без сознания. Это случилось в примерно в 350-ти метрах от 2 км 850 м автомобильной дороги «Биробиджан-Головино» в районе стелы «Серп и молот» поселка Птичник.

- Гражданина нашли возле своего автомобиля его знакомые, которым пострадавший позвонил до происшествия и ожидал их в обозначенном месте. Как молодой человек получил травмы, пока не известно, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

По факту случившегося полицейские проводят проверку. Местных жителей, ставших очевидцами происшествия, убедительно просят откликнуться. Информацию принимают по телефону 9-26-36 или по номеру «02». Любая информация может оказаться полезной. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне от чужой беды.

ИСТОЧНИК KP.RU