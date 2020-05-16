16 Май 2020 2020-05-16T12:12:48+03:00

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 16 мая 2020 года: излечившихся больше 500 Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 16 мая 2020 года – всего случаев заражения в регионе одна тысяча 176. Из них 503 человека излечились и отправились домой, девять пациентов скончались. Регион уверенно продолжает лидировать по количеству выздоровевших.

- За сутки в крае зафиксировали 50 новых случая заболевания. Новые пациенты – жители Хабаровского района и Хабаровска. Среди заболевших в основном люди в возрасте от 18 до 65 лет. Лечение получают восемь пациентов старше 65 лет, пять детей в возрасте от двух до 11 лет и два подростка, - рассказали в краевом минздраве.

По-прежнему около 50 процентов вновь выявленных пациентов – это бессимптомные носители, выявленные активно при проведении эпидемического расследования. У 36 процентов заболевших зафиксировали пневмонию, у остальных признаки простудного заболевания.

Отметим, что на стационарном лечении находится 458 пациентов, из них 11 в тяжелом состоянии на ИВЛ. Также получают лечение амбулаторно с соблюдением требований изоляции 206 человек. У большинства болеющих, а это 70 процентов пациентов, заболевание протекает в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU