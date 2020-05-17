2020-05-17T02:59:06+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае 17 мая 2020 года: погода, паводковая обстановка, радиационный фон

В регионе похолодает. Осадков не ожидается.
Евгения МОЛОТОВА
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В регионе похолодает. Осадков не ожидается.В регионе похолодает. Осадков не ожидается.Фото: Борис КОКУРИН
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По прогнозам специалистов ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 17 мая опасные метеорологические явления не ожидаются. Пришедший с запада циклон принесет с собой умеренные осадки и сильный ветер. В Хабаровске осадков не ожидается, температура ночью от +2 до +6, днем до +13, северо-восточный 8 м/с порывы до 16 метров. На юге региона облачно, вероятность дождя небольшая, столбик термометра ночью будет в пределах от +3 до 8, днем - в до +15, ветер северо- восточный 3-5 м/с, порывы до 20 м/с. В центральных районах облачно, без осадков, температура ночью до +3, днем до +10, ветер северный, порывистый 2-7 м/с, порывы до 19 м/с. На севере края облачно с прояснениями, осадков не ожидается, температура ночью от +3 до +5, днем до +13, северный 9 м/с, порывы до 18 м/с. Радиационный фон в норме.

Гидрологическая ситуация в регионе стабильна. На реках региона колебания уровней воды, угрозы для населенных пунктов они не представляют. Все реки преимущественно в берегах, за исключением рек Уссури, Подхоренок, Катэн, где пойма подтоплена на глубину от полуметра до метра. Ущерба для материальных объектов нет. Температура воды у Хабаровска 11 градусов уровень Амура 133 сантиметра, в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 10 - 15 см. Уровень Амура в Комсомольска-на-Амуре 78 см.

За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 26 пожаров, из них в жилом секторе – 2, на прочих объектах – 24. Для ликвидации привлекалось 322 человека и 92 единицы техники.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Для его составления использовали данные ВЦМП, КЦМП, УГМС, ЦГМС, территориального управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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