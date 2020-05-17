2020-05-17T04:22:16+03:00
Происшествия

Молодого охотника ищут в Нанайском районе Хабаровского края

Мужчина ушел в тайгу и не вернулся
Евгения МОЛОТОВА
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Молодого охотника ищут в Нанайском районе Хабаровского краяМолодого охотника ищут в Нанайском районе Хабаровского края
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Тридцатилетний охотник Николай Исаев отправился на промысел накануне и не вышел на связь в установленное время. Информацией об этом поделились добровольцы из центра «Амур-Поиск». Зона пропажи охотника предположительно находится в границах Нанайского и Амурского районов. Волонтеры обращаются к неравнодушным с просьбой о помощи. «Амур-Поиск» нуждается в поддержке охотников и внедорожного автомобиля. Подробности можно уточнить по телефону 8-909-857-63-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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