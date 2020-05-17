Молодого охотника ищут в Нанайском районе Хабаровского края

17 Май 2020 2020-05-17T04:22:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Тридцатилетний охотник Николай Исаев отправился на промысел накануне и не вышел на связь в установленное время. Информацией об этом поделились добровольцы из центра «Амур-Поиск». Зона пропажи охотника предположительно находится в границах Нанайского и Амурского районов. Волонтеры обращаются к неравнодушным с просьбой о помощи. «Амур-Поиск» нуждается в поддержке охотников и внедорожного автомобиля. Подробности можно уточнить по телефону 8-909-857-63-00.

Ваши новости могут быть в нашей ленте. Просто поделитесь своими событиями, которые увидели в своем городе. Присылайте сообщения в WhatsApp +7-909-874-40-51 или на редакционную почту red.habkp@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU