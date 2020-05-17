Память умерших от СПИДа почтили в Хабаровске

17 Май 2020 2020-05-17T05:47:01+03:00

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День памяти жертв СПИДа отмечается во всем мире ежегодно в третье воскресенье мая. Уже на протяжении тридцати семи лет в этот день принято вспоминать тех, кто погиб от синдрома приобретенного иммунодефицита. Также он символизирует борьбу с дискриминацией больных ВИЧ и СПИД. В обществе сложился стереотип, в соответствии с которым ВИЧ и СПИД это болезнь присущая людям, ведущим асоциальный образ жизни, однако реальность такова, что под угрозой заражения может оказаться каждый, независимо от социального статуса, пола, расы и возраста.

- Сейчас мир столкнулся с новой инфекцией и опыт борьбы с ВИЧ может пригодится всем. А ВИЧ-положительным стоит быть особо осторожными, ведь для них инфекция гораздо опаснее. Именно поэтому девиз Дня памяти умерших от СПИДа в 2020 году: «Права человека во время COVID-19. Уроки ВИЧ - инфекции для эффективного ответа», - отметили в краевом минздраве.

По состоянию на 1 мая 2020 года на территории региона насчитывается 2364 человека, имеющих статус ВИЧ - положительных. В День памяти людей, умерших от СПИДа традиционно проводятся мероприятия не только для того, чтобы почтить ушедших, но и для того, чтобы дать задуматься: болезнь может коснуться каждого.

ИСТОЧНИК KP.RU