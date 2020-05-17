Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 17 мая 2020 года: половина выявленных больных – бессимптомные носители

17 Май 2020 2020-05-17T06:32:09+03:00

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По состоянию на утро 17 мая количество переболевших коронавирусной инфекцией нового типа достигло цифры 503. Край сохраняет лидирующие позиции в округе. Всего в крае выздоровело около 44,0% от общего числа заболевших.

За 16 мая в регионе выявлено 50 новых случаев заболевания. Среди заболевших жители Хабаровского района и Хабаровска.

Большинство заболевших в возрасте от 18 до 65 лет; 8 пациентов старше 65 лет; 5 детей в возрасте от 2 до 11 лет и двое подростков.

Среди вновь выявленных пациентов половина – бессимптомные носители. Они выявлены при проведении эпидемического расследования, у 36,0% зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания. Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям. Всего в крае зарегистрировано 1176 случаев заболевания (рост +4,4% к 15 мая 2020 года), из них 9 закончились смертью пациентов.

На стационарном лечении находится 458 пациентов, из них 11 в тяжелом состоянии на ИВЛ; 206 получают лечение амбулаторно с соблюдением требований изоляции. У семидесяти процентов заболевание протекает в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU