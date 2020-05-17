2020-05-17T06:32:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 17 мая 2020 года: половина выявленных больных – бессимптомные носители

Число выздоровевших превысило 500 человек
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Число выздоровевших превысило 500 человекЧисло выздоровевших превысило 500 человекФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
Изменить размер текста:

По состоянию на утро 17 мая количество переболевших коронавирусной инфекцией нового типа достигло цифры 503. Край сохраняет лидирующие позиции в округе. Всего в крае выздоровело около 44,0% от общего числа заболевших.

За 16 мая в регионе выявлено 50 новых случаев заболевания. Среди заболевших жители Хабаровского района и Хабаровска.

Большинство заболевших в возрасте от 18 до 65 лет; 8 пациентов старше 65 лет; 5 детей в возрасте от 2 до 11 лет и двое подростков.

Среди вновь выявленных пациентов половина – бессимптомные носители. Они выявлены при проведении эпидемического расследования, у 36,0% зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания. Все пациенты были в контакте с ранее выявленными лицами или обследованы по клиническим показаниям. Всего в крае зарегистрировано 1176 случаев заболевания (рост +4,4% к 15 мая 2020 года), из них 9 закончились смертью пациентов.

На стационарном лечении находится 458 пациентов, из них 11 в тяжелом состоянии на ИВЛ; 206 получают лечение амбулаторно с соблюдением требований изоляции. У семидесяти процентов заболевание протекает в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нет металла, возьмем золотом: в пригороде Хабаровска двое мужчин обокрали частный дом
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 17 мая 2020 года: половина выявленных больных – бессимптомные носители
Память умерших от СПИДа почтили в Хабаровске
Молодого охотника ищут в Нанайском районе Хабаровского края
Обстановка в Хабаровском крае 17 мая 2020 года: погода, паводковая обстановка, радиационный фон
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 16 мая 2020 года: излечившихся больше 500
Навигацию открыли в Николаевском районе Хабаровского края
В Биробиджане нашли травмированного водителя без сознания
В оперштабе в ЕАО нашли зараженного коронавирусом
Возобновилась работа международного пункта пропуска «Хабаровск»
Яхту, замаскированную под спасательный катер, продадут в Хабаровске
Мошенники продают вместо телеприставок коробки с землей в Хабаровском крае
Обстановка в Хабаровском крае 16 мая 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 15 мая 2020 года: выздоровели почти 500 человек
Мэр Биробиджана ушел на карантин
Бизнес освободили от арендной платы за землю в Хабаровске
Пожар на балконе одного из домов возник в Хабаровске
В Хабаровске стартовали ярмарки выходного дня
В Хабаровске стало больше безработных
Зрители Хабаровского края выбирают «ПОБЕДУ»
Хабаровский край получит 4,7 миллиарда рублей
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на 15 мая 2020 года: погиб ветеран
Для школьников проведут психолого-педагогическую олимпиаду в Хабаровском крае
Дороги ремонтируют по нацпроекту в Биробиджане
Рыбака в Хабаровском крае поймали с незаконным уловом
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 15 мая 2020 года: 42 зараженных
50 миллионов рублей перечислило РусГидро регионам Дальнего Востока на борьбу с COVID-19
Жители Хабаровского края по-прежнему часто задают вопрос про ЖКХ
Жители Хабаровского края смогут подписаться на любимые газеты, не выходя из дома