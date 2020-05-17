2020-05-17T07:57:50+03:00
Происшествия

Нет металла, возьмем золотом: в пригороде Хабаровска двое мужчин обокрали частный дом

Пропавшую бытовую технику ищут сотрудники правоохранительных органов
Евгения МОЛОТОВА
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В пригороде Хабаровска двое мужчин обокрали частный домВ пригороде Хабаровска двое мужчин обокрали частный домФото: Михаил СЕРГЕЕВ
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Жительница поселка Корфовский, придя домой, недосчиталась телевизора, бензопилы и сейфа с золотыми украшениями, деньгами и банковскими картами. Своей бедой она поделилась с дежурной частью ОМВД по Хабаровскому району.

- Потерпевшая пояснила полицеи ским, что в ее отсутствие неизвестные проникли в дом и похитили телевизор, бензопилу, золотые украшения и сеи ф в котором находились кошелек и банковские карты, - рассказали в ведомстве.

Оперативниками по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое молодых людей – жителей города Хабаровска. Один из них, 21-летний мужчина, уже имел проблемы законом, второй фигурант ранее не судим. Как рассказали подозреваемые, в пригород Хабаровска они отправились с целью сбора метала, а не найдя ничего стоящего решили раздобыть денег другим способом. Часть похищенного правоохранители изъяли у подозреваемых и вернули владелице. Золото злоумышленники успели сдать в ломбард, а наличные потратить.

Следственным отделом ОМВД России по Хабаровскому раи ону в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса России скои Федерации «Кража». Максимальное наказание предусмотренное по данной статье – шесть лет лишения свободы. На период предварительного следствия, в отношении одного из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второи под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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