Больницы Хабаровского края готовятся к приему плановых пациентов

17 Май 2020 2020-05-17T10:16:30+03:00

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Оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа рассмотрен вопрос о возобновлении штатной деятельности больниц и стационаров. В случае, если ситуация будет развиваться благополучно, прием плановых пациентов может начаться уже на следующей неделе. Такую информацию озвучили в краевом правительстве. По состоянию на 17 мая 2020 года в Хабаровском крае зарегистрировано 1176 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Почти половина заболевших уже выздоровели и выписаны из больниц.

- Сегодня мы принимаем решение о поэтапном начале лечения больных с хроническими заболеваниями. Может быть, если будет такая возможность, будем смотреть по ситуации и начнем уже принимать и плановых больных для того, чтобы не затягивать этот процесс, - рассказал губернатор региона Сергей Фургал.

В настоящее время на территории регионе для заболевших развернута тысяча двести коек. Это количество вдвое превышает рекомендованный федеральным минздравом.

ИСТОЧНИК KP.RU