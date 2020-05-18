Обстановка в Хабаровском крае 18 мая 2020 года: погода, паводковая ситуация, радиационный фон

18 Май 2020 2020-05-18T05:09:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 18 мая, опасных и неблагоприятных метеоявлений не прогнозируют. В Хабаровске осадки не ожидаются, температура ночью +5 +7, днем +14 +16, ветер северо-восточный 9-14 м/с. На юге края местами небольшие дожди, температура ночью +3 +8, днем от +14 до +20, ветер северо-восточный 5-10 м/с. В центральных районах в основном без осадков, небольшие дожди прогнозируют в Хабаровском, Нанайском, Верхнебуреинском районах, температура ночью от -2 до +9, днем +7 +18, ветер северо-восточный 5-12 м/с. Осадки не ожидаются на севере региона, температура ночью -4 +6, днем +2 +13, ветер северный, северо-восточный 5-14 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Опасных гидрологических явлений не прогнозируют. В ближайшие два-три дня на реках края продолжится формирование дождевых паводков без угрозы хозяйственным объектам.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU