Обстановка в Хабаровском крае 18 мая 2020 года: погода, паводковая ситуация, радиационный фон
Сегодня, 18 мая, опасных и неблагоприятных метеоявлений не прогнозируют. В Хабаровске осадки не ожидаются, температура ночью +5 +7, днем +14 +16, ветер северо-восточный 9-14 м/с. На юге края местами небольшие дожди, температура ночью +3 +8, днем от +14 до +20, ветер северо-восточный 5-10 м/с. В центральных районах в основном без осадков, небольшие дожди прогнозируют в Хабаровском, Нанайском, Верхнебуреинском районах, температура ночью от -2 до +9, днем +7 +18, ветер северо-восточный 5-12 м/с. Осадки не ожидаются на севере региона, температура ночью -4 +6, днем +2 +13, ветер северный, северо-восточный 5-14 м/с.
Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.
Опасных гидрологических явлений не прогнозируют. В ближайшие два-три дня на реках края продолжится формирование дождевых паводков без угрозы хозяйственным объектам.
Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU