2020-05-18T05:08:37+03:00
Общество

Щенка из горящего дома спасли в Биробиджане

Грязный и мокрый малыш прятался под крыльцом и жалобно пищал
Александр ШТААЛЬ
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Щенка из горящего дома спасли в БиробиджанеЩенка из горящего дома спасли в БиробиджанеФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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Щенка из горящего дома спасли в Биробиджане. Детеныш прятался под крыльцом, до которого пламя еще не успело добраться. Слабый писк живого существа услышал огнеборец Алексей Петров. Он вытащил бедолагу, забившегося между досками и надышавшегося едким дымом.

- Щенку около трех месяцев. Когда я взял его на руки, он трясся, подрагивал, чуть слышно скулил. Я погладил его, прижал к боевке, чтоб успокоить. Песик пришел в себя, открыл глаза, попытался вилять хвостом, - позже рассказывал Алексей.

Пожарный передал малыша очевидцам, которые наблюдали за тушением дома. К слову, это первый случай в работе Алексея, когда пришлось спасать не людей, а животное.

Жителей региона убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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