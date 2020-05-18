Из аптеки в Хабаровском крае пропал миллион рублей
Из аптеки в Хабаровском крае пропало более миллиона рублей. Инцидент случился в Солнечном районе. Недостачу обнаружила директор - руководитель филиала крупной сети аптек - во время внеплановой проверки. Она обратилась в полицию и попросила разобраться в ситуации.
- По данному факту провели проверку и выяснили, что жалоба имеет под собой основания. Вскоре задержали и подозреваемую в присвоении денег. Ею оказалась 38-летняя жительница одного из поселков Солнечного района - продавец аптеки, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Выяснилось, что фигурантка в течение пяти месяцев при реализации товаров не вносила деньги в кассу, фальсифицировала отчетную документацию. Со слов злоумышленницы, средства она тратила на личные нужды и гашение долгов. Сейчас в отношении нее расследуют уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». За это проступок женщина может лишиться свободы на срок до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU