2020-05-18T05:05:17+03:00
Общество

Ветеранам ВОВ вручили знаки «За супружеское долголетие» в Хабаровском крае

Первые пять наборов передали в Хабаровский краевой дом ветеранов
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Ветеранам ВОВ вручили знаки «За супружеское долголетие» в Хабаровском крае ФОТО: Комитет по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского краяВетеранам ВОВ вручили знаки «За супружеское долголетие» в Хабаровском крае ФОТО: Комитет по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края
Изменить размер текста:

Ветеранам ВОВ вручили памятные знаки «За супружеское долголетие» в Хабаровском крае в Международный день семей. Первые пять наборов передали в Хабаровский краевой дом ветеранов.

- К слову, вместе с уникальным знаком почетные семейные союзы получили поздравительные адреса от имени губернатора Хабаровского края, «теплый» подарок и сувенирный значок, а именно копию в миниатюре Ордена Отечественной войны с георгиевской ленточкой, - рассказали в краевом комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края.

Памятные подарки приняли также две семьи ветеранов, получившие знаки в 2018 и 2019 годах. При вручении наград ветераны услышали в свой адрес слова благодарности за завоеванное мирное небо. Отметим также, что в этом году еще 87 супружеских пар ветеранов войдут в историю Хабаровского края как супруги-долгожители.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хабаровчанка прошла в суперфинал Всероссии ского конкурса «Живая классика»
Часть уникального здания в ЕАО хотят вернуть из частной собственности
О дате начала путины объявили в Хабаровском крае
О летнем отдыхе детей в ЕАО расскажут на горячей линии
Дополнительные выплаты врачам в ЕАО рассчитают по-новому
В Хабаровске начались гидравлические испытания на ТЭЦ-3
Древесину для собственных нужд заготавливают в Хабаровском крае
Пассажирка в Хабаровске пострадала в аварии на Восточном шоссе
Обстановка в Хабаровске 18 мая 2020 года: отключения воды, пробки
Ветеранам ВОВ вручили знаки «За супружеское долголетие» в Хабаровском крае
Из аптеки в Хабаровском крае пропал миллион рублей
Щенка из горящего дома спасли в Биробиджане
Обстановка в Хабаровском крае 18 мая 2020 года: погода, паводковая ситуация, радиационный фон
Больницы Хабаровского края готовятся к приему плановых пациентов
Нет металла, возьмем золотом: в пригороде Хабаровска двое мужчин обокрали частный дом
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 17 мая 2020 года: половина выявленных больных – бессимптомные носители
Память умерших от СПИДа почтили в Хабаровске
Молодого охотника ищут в Нанайском районе Хабаровского края
Обстановка в Хабаровском крае 17 мая 2020 года: погода, паводковая обстановка, радиационный фон
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 16 мая 2020 года: излечившихся больше 500
Навигацию открыли в Николаевском районе Хабаровского края
В Биробиджане нашли травмированного водителя без сознания
В оперштабе в ЕАО нашли зараженного коронавирусом