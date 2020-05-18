Ветеранам ВОВ вручили знаки «За супружеское долголетие» в Хабаровском крае

18 Май 2020 2020-05-18T05:05:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Ветеранам ВОВ вручили памятные знаки «За супружеское долголетие» в Хабаровском крае в Международный день семей. Первые пять наборов передали в Хабаровский краевой дом ветеранов.

- К слову, вместе с уникальным знаком почетные семейные союзы получили поздравительные адреса от имени губернатора Хабаровского края, «теплый» подарок и сувенирный значок, а именно копию в миниатюре Ордена Отечественной войны с георгиевской ленточкой, - рассказали в краевом комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края.

Памятные подарки приняли также две семьи ветеранов, получившие знаки в 2018 и 2019 годах. При вручении наград ветераны услышали в свой адрес слова благодарности за завоеванное мирное небо. Отметим также, что в этом году еще 87 супружеских пар ветеранов войдут в историю Хабаровского края как супруги-долгожители.

ИСТОЧНИК KP.RU