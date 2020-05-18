Обстановка в Хабаровске 18 мая 2020 года: отключения воды, пробки

18 Май 2020 2020-05-18T05:03:57+03:00

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По данным на утро 18 мая 2020 года в Хабаровске отключили горячую воду в домах, обслуживаемых ТЭЦ-3. Ограничения в подаче ресурса распространяются на две тысячи 154 объекта. Из них две тысячи 28 - это жилые дома, 40 детских домов, 42 учебных заведения и 44 медучреждения. Согласно графику горячей воды не будет до 22 мая. Отключения холодной воды в Хабаровске не зарегистрировали.

- В городе не работают 139 лифтов. За минувшие сутки с городских улиц вывезли 94,3 кубометра мусора, зафиксировали 14 дорожных аварий, четыре пожара и девять возгораний. По номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 715 раз, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Внимание хабаровчан обращают на ремонтные работы, которые идут на улицах Краснореченской, Карла Маркса, Нагорной, Знаменщикова, Рокоссовского, Узловой, Световой, Бийской, ДОС, Бойко-Павлова, Николаевской, а также на Владивостокском и Восточном шоссе, в переулках Светофорном и Зеленоборском. Автолюбителей и пешеходов убедительно просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU